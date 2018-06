Ermittler beantragen Aufhebung von Schmids Immunität

In der Verwandtenaffäre des Landtags hat die Staatsanwaltschaft Augsburg die Aufhebung der Immunität von Ex-CSU-Fraktionschef Georg Schmid beantragt.

Das berichtet die „Süddeutsche Zeitung“. Die Ermittler nahmen dazu auf Anfrage nicht konkret Stellung: „Die Staatsanwaltschaft wird sich erst äußern, wenn sie eine abschließende Entscheidung getroffen hat“, sagte ein Sprecher der Behörde. Dabei geht es um den Vorwurf, dass Schmid seine Frau möglicherweise als Scheinselbstständige beschäftigte. Landtagspräsidentin Barbara Stamm (CSU) wollte sich nicht äußern.

Die Aufhebung der Immunität bedeutet allerdings nicht, dass gegen den schwäbischen CSU-Politiker bereits ermittelt würde - lediglich, dass die Ermittler die Vorwürfe wie erwartet genau prüfen. Das Spektrum der möglichen Ergebnisse bei der „abschließenden Entscheidung“ reicht von der Feststellung, dass die entsprechenden Strafanzeigen gegen Schmid unbegründet waren, bis hin zur Anklage.

Schmid hatte seine Frau für Büroarbeiten als Subunternehmerin angestellt - der Politiker erteilte Aufträge, für die sie netto knapp 2300 Euro im Monat erhielt. Da Frau Schmid ausschließlich für ihren Mann arbeitete, steht nun der Verdacht der Scheinselbstständigkeit im Raum.

Unter verstärkten Druck geriet ein weiterer schwäbischer CSU-Politiker: Das Landtagsamt bescheinigte dem Finanzpolitiker Georg Winter, dass das Anheuern seiner beiden damals 13 und 14 Jahre alten Kinder im Jahr 2000 verbotene Kinderarbeit war. Nach der Kinderarbeitsschutzverordnung seien in diesem Alter bestimmte Tätigkeiten erlaubt, teilte der Landtag mit - Büroarbeit jedoch nicht.

Winter war deswegen bereits als Vorsitzender des Haushaltsausschusses im Landtag zurückgetreten. Winter kündigte an, die an seine Söhne gezahlten Gelder „vollumfänglich an die Staatskasse“ zurücküberweisen“. Damit ist er nach fünf Kabinettsmitgliedern der erste Abgeordnete ohne Regierungsamt, der zahlen will. Winter wehrt sich aber nach wie vor gegen die Vorwürfe: Nach zwei Fachgutachten sei die Beschäftigung der Söhne zulässig gewesen. Er hatte im Jahr 2000 ein rechtliches Schlupfloch genutzt: Kurz bevor die Beschäftigung von Familienmitgliedern ersten Grades verboten wurde, heuerte er seine Söhne an.

Schmid und Winter sind die beiden CSU-Politiker, denen bisher die gravierendsten Verfehlungen vorgeworfen werden. Der Forchheimer CSU-Abgeordnete Eduard Nöth will wegen der Affäre im Herbst nicht mehr antreten, wie die „Nordbayerischen Nachrichten“ (Montag) meldeten - auch er hatte mehrere Familienmitglieder beschäftigt. Unterdessen will der ebenfalls wegen Verwandtenbeschäftigung unter Druck geratene Agrarminister Helmut Brunner (CSU) seine angekündigte Zahlung von 13 500 Euro doch nicht für soziale Zwecke spenden, sondern an die Staatskasse abführen wie von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) gewünscht. Das berichtet die „Passauer Neue Presse“. Doch die Lage ist nicht nur für die CSU ungemütlich, auch für die SPD. Denn nach Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (FDP) forderte auch die international bekannte Anti-Korruptionsorganisation Transparency, sämtliche an der Affäre beteiligten Abgeordneten müssten die öffentlichen Gelder zurückzahlen, die sie für die Bezahlung ihrer Verwandten ausgegeben haben. Das würde neben 56 CSU-Politikern auch 21 Sozialdemokraten treffen, die Ehepartner, Kinder oder Eltern als Bürohilfen eingestellt hatten.

Transparency-Geschäftsführer Christian Humborg kritisierte die bayerischen Gepflogenheiten scharf: „Wir hatten in Deutschland eigentlich seit Jahrzehnten keine Fälle systematischer Vetternwirtschaft im ursprünglichen Sinne mehr. Bayern ist in dieser Hinsicht eine Ausnahme. Das kann man auch nicht kleinreden.“