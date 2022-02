Erlangens Handballer im Pokal-Halbfinale gegen Magdeburg

Das Finalturnier findet am 23./24. April letztmals in Hamburg statt. Von 2023 an wird in Köln gespielt. Die Handball-Bundesliga (HBL) geht davon aus, dass das Finalturnier bei voller Auslastung vor etwa 12 000 Zuschauern stattfinden kann. „Wir haben gute Chancen“, sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann. Das ausgefallene Spiel zwischen Lemgo und Melsungen soll Anfang März nachgeholt werden.

