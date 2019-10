Eric Clapton 2020 auf Deutschlandtour: Auftakt in München

Die Rocklegende Eric Clapton kommt 2020 nach Deutschland - und zum Auftakt seiner Tour spielt er mit seiner Band am 31. Mai in der Münchner Olympiahalle. Das teilte das Management des Künstlers am Mittwoch mit. Auf seiner „Summer 2020 European Tour“ tritt der Gitarrist und Sänger zwei weitere Male in Deutschland auf: Am 2. Juni in Stuttgart und am 3. Juni in Düsseldorf. Insgesamt spielt Clapton mit seiner Band 15 Konzerte in neun europäischen Ländern. Der Vorverkauf für die Tour hat am Donnerstag begonnen. Der 74-Jährige ist dreifaches Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame und 17-facher Grammy-Gewinner.

