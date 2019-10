Erhalt von KZ Auschwitz: Länder geben 30 Millionen Euro

Von Deutsche Presse-Agentur

Giftige Spinnen hat ein Ehepaar aus Gärtringen (Kreis Böblingen) nach einem längeren Mexiko-Aufenthalt mitgebracht - allerdings ohne Absicht. In einem Überseecontainer mit Möbeln und Hausrat entdeckte ein Speditionsmitarbeiter mehrere Spinnen in einem Gartentisch, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Der Mitarbeiter vermutete darunter giftige Exemplare und alarmierte die Stuttgarter Feuerwehr. Diese brachte am Donnerstag einen Mitarbeiter des Zoologisch-Botanischen Gartens Wilhelma nach Gärtringen.