Erfolgreiche Evakuierung nach Bombenfund in Hof

Für die Entschärfung dreier Bomben hat die Stadt Hof den Katastrophenfall ausgerufen. „Die Evakuierung ist wie geplant abgeschlossen“, sagte eine Sprecherin der Stadt am Donnerstagvormittag. Rund 3000 Menschen seien betroffen, darunter auch 56 Bewohner eines Seniorenheims. Der Unterricht an einem Gymnasium und einer Realschule fiel aus, eine Kita und die Fachakademie für Sozial- und Heilpädagogik blieben geschlossen. Die Bomben sollten noch am Donnerstag entschärft werden.

Die meisten Anwohner seien bei Verwandten oder Freunden untergekommen, sagte die Sprecherin. „In der Freiheitshalle befinden sich momentan nur sieben Menschen, einige im Rollstuhl oder pflegebedürftig.“ Die Corona-Auflagen könnten in dem Ausweichquartier ohne Probleme eingehalten werden.

In dem Neubaugebiet wurden nach Angaben der Stadt drei 50-Kilogramm-Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Das rund 64 Hektar große Gebiet liegt in einer ehemaligen Einflugschneise der Alliierten auf dem Weg zum Hauptbahnhof. Schon vor Beginn der Bauarbeiten seien dort mehrere Blindgänger vermutet worden, sagte die Stadtsprecherin. Um die Häuser nicht immer wieder evakuieren zu müssen, seien die Spezialisten bei der Suche „Zentimeter für Zentimeter“ vorgegangen.