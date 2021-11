Kommentar: Erfolg für Sauter und Nüßlein in Masken-Affäre fördert Politikverdrossenheit

Der Erfolg der Beschwerden der CSU-Politiker Georg Nüßlein und Alfred Sauter gegen Durchsuchungsbeschlüsse und dingliche Arreste im Ermittlungsverfahren wegen millionenschwerer Masken-Deals sind ein schwerer Schlag für die Ermittler. Das Gericht stellte fest, dass gar keine Straftat vorliegt. Etwas andere als eine Einstellung des Verfahrens ist jetzt kaum noch denkbar.

Wenn es so kommt, wird dies die Politikerverdrossenheit fördern. Denn dass in den beiden Fällen Politiker ihr Mandat in einer kritischen Pandemie-Lage benutzt haben, um reichlich Geld zu machen, steht außer Frage. Es war eben nur nach den Buchstaben des Gesetzes nicht strafbar. Theoretisch könnte etwa Sauter nun sogar auf eine Wiederaufnahme in die CSU-Landtagsfraktion pochen. So wie man ihn kennt, wird er darüber zumindest nachdenken.

Wenn es so kommt, wie es aussieht, dann hat der Gesetzgeber Handlungsbedarf. Freilich kann man darüber streiten, ob Nüßlein und Sauter tatsächlich nicht „bei Wahrnehmung ihres Mandats“ gehandelt haben. Es lässt sich wohl auch begründen, dass Abgeordnete in gewisser Weise immer im Dienst und damit in Ausübung ihres Mandats unterwegs sind. Womöglich landet die Sache beim Bundesverfassungsgericht.