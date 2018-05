Erfindergeist ist süddeutsch: Spitze bei Patenten

Bayern und Baden-Württemberg liegen in Sachen Erfindergeist weit vor der restlichen Republik. Aus den beiden Südländern kamen im vergangenen Jahr fast zwei Drittel aller inländischen Patentanmeldungen beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPAM) in München, wie der am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Behörde zeigt. Bundesweit wurden 47 779 Patente neu angemeldet - davon 14 511 aus Baden-Württemberg und 15 482 aus Bayern. Werden die Anmeldezahlen in Relation zur Einwohnerzahl des jeweiligen Bundeslandes gesetzt, liegt Baden-Württemberg sogar an der Spitze.

Den ersten Platz mit neu angemeldeten Patenten belegte 2017 der Stuttgarter Technikkonzern Bosch - er schaffte es auf 4038 Anmeldungen, gefolgt vom bayerischen Autozulieferer Schäffler aus Herzogenaurach mit 2383 neuen Patenten. Daneben führt das Patentamt fünf weitere Unternehmen mit Sitz im Süden und zwei US-Konzerne auf: Neben Siemens sind das BMW, Audi, Daimler, der Zulieferer ZF Friedrichshafen sowie Ford und General Motors. Ausländer meldeten insgesamt 19 928 Patente an.

„Die Zahl der Patentanmeldungen zeigt erneut, wie stark die Unternehmen aus Baden-Württemberg für vielfältige Innovationen stehen“, sagte Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut zum DPMA-Bericht. Dennoch gelte es auch weiterhin, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen unter die Arme zu greifen. „Weil sie häufiger den Schutz ihrer Entwicklung vernachlässigen, werden wir in Kürze mit Hilfe eines 'Patentcoachs' die Unternehmen im Südwesten darin unterstützen, ihren Umgang mit dem gewerblichen Rechtsschutz zu professionalisieren“, kündigte die Ministerin an.

Unter den Top Ten der Unternehmen mit den meisten Anmeldungen findet sich bundesweit nur ein norddeutsches Unternehmen - Volkswagen - und nur eines, das nicht mit der Autoindustrie verbandelt ist: Siemens.

Jahresbericht 2017 des Deutschen Patent- und Markenamtes