Der ERC Ingolstadt hat den finnischen Stürmer Petrus Palmu verpflichtet. Der 23-Jährige kommt aus seiner Heimat von JYP Jyväskylä in die Deutsche Eishockey Liga (DEL), wie der ERC am Montag mitteilte. Für seinen bisherigen Verein war er in der abgelaufenen Saison der ersten finnischen Liga einer der Topscorer. Bei den Oberbayern wird ihm ein Platz in den ersten beiden Sturmreihen in Aussicht gestellt.

