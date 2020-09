ERC Ingolstadt verpflichtet Eishockey-Verteidiger Kichton

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga hat für seine Defensive Brenden Kichton verpflichtet. In der vergangenen Saison spielte der 28 Jahre alte Verteidiger für die Vienna Capitals in Österreich. Kichton sei ein läuferisch guter Verteidiger, der Stärken im Powerplay mitbringe, äußerte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell in einer Mitteilung vom Freitag über den Neuzugang: „Rechtsschießende Verteidiger mit Offensivqualitäten sind immer sehr gefragt. Ich war bereits seit Längerem mit Brenden in Kontakt und freue mich, dass er sich für uns entschieden hat.“

