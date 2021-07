Der ERC Ingolstadt hat den finnischen Torwart Karri Rämö verpflichtet. Wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Donnerstag mitteilte, hat er damit die Kaderplanung für die neue Saison vorerst abgeschlossen. Der 35-jährige Rämö wechselt mit der Erfahrung von 166 Spielen in der nordamerikanischen Profiliga NHL nach Ingolstadt. Zuletzt spielte er in seiner Heimat in Turku.

© dpa-infocom, dpa:210708-99-307626/2

Mitteilung

Spielplan und Tabelle DEL

Spiele ERC Ingolstadt

Kader ERC Ingolstadt

Weitere News ERC Ingolstadt