ERC Ingolstadt verlängert Vertrag von Verteidiger Edwards

Über die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich auf die Straßen am See eine dicke Schneeschicht gelegt, die jetzt für Glätte und Stau sorgt. An mehreren Stellen stehen LKW quer oder stecken fest. So etwa in Höhe Gattnau bei Kressbronn. Der Verkehr auf der B31 geht am Donnerstagmorgen auf der gesamten Strecke zwischen Immenstaad und Friedrichshafen nur stockend voran. Gleiches gilt für den Abschnitt zwischen Friedrichshafen und Lindau.

In Friedrichshafen, zwischen Zeppelinstraße und Albrechtstraße besteht Gefahr durch einen ...