ERC Ingolstadt verlängert mit Verteidiger Sullivan

Sean Sullivan wird auch in der kommenden Saison für den ERC Ingolstadt in der Deutschen Eishockey Liga spielen. Die Oberbayern haben den Vertrag mit dem 33 Jahre alten Verteidiger verlängert. Sullivan ist aktuell bester Vorlagengeber der Panther.

Sullivan kam vor der Saison von den Straubing Tigers nach Ingolstadt. Er absolvierte bisher alle 49 Saisonspiele für den ERC und steuerte drei Tore und 21 Assists bei. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung. Meine Frau und ich sind glücklich in Ingolstadt, und die Leute beim ERC sind super“, äußerte der Deutsch-Amerikaner am Freitag in einer Mitteilung des Vereins.

Mitteilung ERC Ingolstadt