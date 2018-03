ERC Ingolstadt verlängert mit Kapitän Laliberte

Der ERC Ingolstadt setzt auch in der kommenden Saison auf Kapitän John Laliberte. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Samstag mitteilte, wird der US-Amerikaner damit in seine siebten Saison für die Panther gehen. Laliberte war 2012 von den Grizzly Adams Wolfsburg nach Ingolstadt gewechselt. 2014 führte er den ERC zur Meisterschaft. Der 33-Jährige erzielte 198 Treffer in neun DEL-Spielzeiten. Zudem bereitete er in seinen 488 DEL-Spielen 222 Tore vor. „Ingolstadt ist für mich eine zweite Heimat geworden“, sagte Laliberte, der mit dem ERC im Playoff-Viertelfinale den Adlern Mannheim unterlegen war.

Mitteilung ERC

Spielplan und Tabelle DEL

Spiele ERC Ingolstadt

Kader ERC Ingolstadt

Weitere News ERC Ingolstadt