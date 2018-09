Der ERC Ingolstadt muss in der Deutschen Eishockey-Liga rund vier Wochen auf Stürmer Laurin Braun verzichten. Der 27-Jährige zog sich am Sonntag beim 7:4 im Heimspiel gegen die Krefeld Pinguine eine Unterkörperverletzung zu. Ebenfalls vier Wochen fehlt Angreifer Ryan Garbutt wegen einer Oberkörperverletzung. Das teilte der Club am Dienstag mit.

