ERC Ingolstadt komplettiert Eishockey-Kader mit Bailey

Der ERC Ingolstadt hat seine Kaderplanungen für die kommende Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) vorerst abgeschlossen. Die Oberbayern verpflichteten den kanadischen Stürmer Matt Bailey und besetzten damit die letzte frei Stelle im Aufgebot. Das gab der deutsche Meister von 2014 am Montag bekannt. Der 28 Jahre alte Bailey kommt von Mora IK aus der ersten schwedischen Liga. „Matt war in Mora zuletzt zwei Jahre Assistenzkapitän. Dieses Amt in Schweden so schnell übertragen zu bekommen ist selten und zeugt von seinen Führungsqualitäten“, sagte ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

