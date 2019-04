ERC Ingolstadt holt zwei Stürmer aus Wolfsburg

Der ERC Ingolstadt hat die beiden Stürmer Daniel Sparre (34) und Kris Foucault (28) vom Ligarivalen Grizzlys Wolfsburg verpflichtet. Der Kanadier Sparre war in der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga Top-Scorer der Niedersachsen mit 40 Scorerpunkten in 48 Spielen. Sein Landsmann Foucault konnte in der vergangenen Saison wegen einer Gehirnerschütterung lediglich sieben Spiele absolvieren. „Wir hoffen, dass er jetzt endlich mal Glück hat und von Verletzungen verschont bleibt“, sagte Sportdirektor Larry Mitchell. Der ERC erwartet die beiden Stürmer Anfang August zum Trainingsbeginn in Ingolstadt.

