ERC Ingolstadt holt jungen Eishockey-Verteidiger Hüttl

Der ERC Ingolstadt aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hat Verteidiger Leon Hüttl von den zweitklassigen Frankfurter Löwen verpflichtet. Der gebürtige Bad Tölzer durchlief die Nachwuchsteams bei seinem Heimatclub und gab für Tölz im Alter von 17 Jahren auch sein Debüt in der DEL 2. Der mittlerweile 20-Jährige bestritt insgesamt 159 Partien in dieser Klasse. „Leon hat in Frankfurt drei Jahre lang viel Erfahrung gesammelt. Er hatte bei den Löwen eine wichtige Rolle als Top-Vier-Verteidiger inne. Nun möchte er bei uns den nächsten Schritt machen“, erklärte am Dienstag ERC-Sportdirektor Larry Mitchell.

