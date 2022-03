Er wollte ihre Nummern: Bub bedroht zwei Mädchen mit Messer

Um an die Telefonnummern von zwei Mädchen zu kommen, hat ein 12-Jähriger im schwäbischen Landkreis Neu-Ulm sie mit einem Messer bedroht. Der Junge habe die 11 und 13 Jahre alten Mädchen auf dem Parkplatz eines Freizeitbades in Illertissen abgepasst, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Danach habe er die beiden unter Vorhalt des Messers aufgefordert, ihre Handynummern bekanntzugeben. Eines der Mädchen gab den Angaben zufolge daraufhin ihre Nummer heraus. Danach habe der Junge von beiden abgelassen.

Trotz des noch nicht strafmündigen Alters ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Jungen. Sollte er als Jugendlicher straffällig werden und vor Gericht landen, könne sich eine Tat aus der Kindheit auf das Urteil verschärfend auswirken, betonte ein Polizeisprecher. Außerdem sei das Jugendamt über den Vorfall informiert worden.

