Eröffnung von Weihnachtsmarkt in Schloss Thurn und Taxis

Im Schloss Thurn und Taxis in Regensburg wird es romantisch: Heute eröffnet Gloria Fürstin von Thurn und Taxis im Innenhof von St. Emmeram den jährlichen Weihnachtsmarkt. Dabei steht ihr in diesem Jahr neben dem „fürstlichen Christkind“ auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zur Seite. Neben Glühwein, Lebkuchen und sonstigen Schmankerln gibt es Handwerkskunst und Musik. Als Hauptattraktion gilt das - in der zum Unesco-Weltkulturerbe ernannten Regensburger Altstadt liegende - Schloss selbst.

Die besondere Atmosphäre hat aber auch in diesem Jahr wieder ihren Preis: Als einer von wenigen Christkindlmärkten in Deutschland kostet er Eintritt. Am Wochenende zahlen Besucher 9,50 Euro.