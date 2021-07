Entwarnung nach Polizeieinsatz in Schule: Keine Schusswaffe

Nach einem Großeinsatz an einer Nürnberger Schule wegen angeblich bewaffneter Jugendlicher hat die Polizei Entwarnung gegeben. Die beiden Jugendlichen seien angetroffen worden - und zwar mit einer Nachbildung einer Pistole. Es habe sich um keine scharfe Schusswaffe gehandelt, betonte ein Polizeisprecher. Von den beiden 15-Jährigen sei faktisch keine Gefahr ausgegangen, sie seien in polizeilicher Obhut. Nähere Angaben zu den Jugendlichen und zu der vermeintlichen Waffe machte die Polizei zunächst nicht.

Eine Passantin hatte am Freitag gemeldet, zwei Jugendliche hätten in einer nahen Straße mit einer Waffe hantiert und sich dann in die Schule begeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot - unter anderem mit Spezialkräften - angerückt und hatte die Schule durchsucht. Die Schüler mussten währenddessen in den Klassenzimmern bleiben. Sie seien nun wieder draußen, sagte der Polizeisprecher nach der Entwarnung.

