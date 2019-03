Entwarnung nach Bombendrohung gegen Augsburger Rathaus

Zum Einsatz der Bundespolizei am Montagmorgen in Bad Waldsee sind neue Details bekannt geworden. Wie die Bundespolizeiinspektion Konstanz am Dienstagvormittag mitteilte, handelte es sich um ein Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg gegen einen polizeibekannten 28-jährigen deutschen Staatsangehörigen wegen gefährlicher Körperverletzung. Am Montagmorgen seien sowohl der Haftbefehl als auch der Durchsuchungsbeschluss in Bad Waldsee durch die Bundespolizei vollstreckt worden.