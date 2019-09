Entwarnung in Hof: Sensor für Diabetes in Döschen gefunden

Nach der Evakuierung eines Gebäudes und einer Straßensperrung in Hof wegen eines kleinen Döschens hat die Polizei Entwarnung gegeben: In dem falsch zugestellten Döschen befand sich ein Sensor für Diabetes, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Sensor sollte eigentlich an ein niederländisches Diagnostiklabor geschickt werden.

Mitarbeiter einer karikativen Einrichtung öffneten am Mittwoch das Paket versehentlich. Nachdem das Döschen mit einem Gefahrengutaufkleber versehen war, wurde das Gebäude vorsorglich geräumt. Die Feuerwehr barg das Döschen und bewahrte es in einem luftdicht verschließbaren Behälter für Gefahrengut auf.

Nach Angaben der Polizei muss ein solcher Sensor als Gefahrengut gekennzeichnet werden, das Paket ist aber ungefährlich. Wie es in den Briefkasten der Einrichtung gelangte, war zunächst unklar.

