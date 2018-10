Entwarnung bei Hummels: „Cut“ am Kopf genäht

Trainer Niko Kovac rechnet beim FC Bayern München nicht mit einer Spielpause von Fußball-Nationalspieler Mats Hummels. Der Innenverteidiger zog sich am Dienstagabend beim 1:1 in der Champions League gegen Ajax Amsterdam kurz vor Ende „einen Cut“ am Kopf zu, wie Kovac berichtete. Die Wunde sei mit mehreren Stichen genäht worden. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger sei nach dem Zusammenprall benommen gewesen. Kovac geht aber davon aus, dass es Hummels rasch wieder besser gehen wird. Am kommenden Samstag spielen die Bayern in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach.

