Entsorgtes Feuerwerk: Holzschuppen brennt ab

Mehrere abgebrannte Feuerwerksbatterien in einer Papiertonne haben einen größeren Einsatz der Feuerwehr im Landkreis Regensburg ausgelöst. Ein 51-jähriger Anwohner hatte nach Angaben der Polizei am frühen Neujahrsmorgen in Wolfsegg die Überreste entsorgt und nicht damit gerechnet, dass sie sich noch einmal entzünden könnten.

Sowohl die Papiertonne als auch der angrenzende Holzschuppen und das eingelagerte Holz brannten komplett nieder, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch das Mauerwerk des benachbarten Wohnhauses sei beschädigt worden. Die Polizei geht von einem Schaden zwischen 30.000 und 40.000 Euro aus. Verletzte habe es nicht gegeben.

