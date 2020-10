Entscheidung über Kulturhauptstadt: Spannung in fünf Städten

Am 24. Oktober 1945 ist in Aalen ein Zug mit schätzungsweise 100 Waggons angekommen. In Viehwaggons sitzen etwa 2000 Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten. Hubertus Berger, der heute in Aalen lebt, saß damals in jenem Flüchtlingszug.

Es ist Anfang des Jahres 1945 als die SS ins schlesische Sippelsdorf, ein kleines Dorf im damaligen Kreis Löwenberg, dem heutigen Polen kommt. Hubertus Berger ist 12 Jahre alt und lebt mit seiner Mutter und seinen Geschwistern, zwei Schwestern im Alter von 10 und 14 Jahren und einem fünfjährigen ...