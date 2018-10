Entscheidung: Solar-Millennium-Mitgründer gegen Zeitung

Im Schadenersatzprozess eines Mitgründers von Solar Millennium gegen die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) will das Landgericht in Nürnberg heute eine Entscheidung verkünden. Der Kläger verlangt in dem Zivilprozess 78,4 Millionen Euro Schadenersatz von der Zeitung wegen eines kritischen Artikels, durch den ein Investorengeschäft in vergleichbarer Höhe geplatzt sei. In dem Text vom Juni 2013 war es um angeblich unzulässige Insidergeschäfte mit Aktien des später pleite gegangenen Solarkraftwerk-Planers aus Erlangen gegangen.

Beim Prozessauftakt im Februar hatte der Anwalt der „Süddeutschen Zeitung“ betont, dass der SZ-Artikel keine unwahren Tatsachenbehauptungen enthalten habe. Er bezeichnete die Klage als „erheblichen Angriff auf die Pressefreiheit“.