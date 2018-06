Entscheidung in Sachen ADAC-Vereinsstatus noch 2014

- Das Amtsgericht München will voraussichtlich noch in diesem Jahr eine Entscheidung in Sachen Vereinsstatus des ADAC fällen. Alle angeforderten Stellungnahmen seien eingegangen und würden nun ausgewertet, teilte eine Sprecherin am Mittwoch mit. „Mit einer Entscheidung über das weitere Vorgehen ist voraussichtlich noch in diesem Jahr zu rechnen.“ Ob es auch schon eine endgültige Entscheidung über den Vereinsstatus des Automobilclubs geben werde, sei aber noch nicht absehbar.

Der ADAC steht nach dem Skandal um Fälschungen beim Autopreis „Gelber Engel“ und Kritik an seinen wirtschaftlichen Aktivitäten vor einer grundlegenden Strukturreform. Dabei will der Autoclub seinen steuermindernden Vereinsstatus behalten. Ein entsprechender Reformplan, der aus mehreren Entwürfen ausgewählt wurde, soll der außerordentlichen ADAC-Hauptversammlung am 6. Dezember in München vorgelegt werden. Die Gerichtssprecherin betonte: „Auch etwaige Entscheidungen zur Umstrukturierung sind in das Prüfungsverfahren einzubeziehen und zu berücksichtigen.“

ADAC