Von Schwäbische Zeitung

Eine generelle Maskenpflicht in der Fußgängerzone gilt nicht mehr. Sollte aber der Abstand von 1,50 Meter nicht eingehalten werden können, müssen auch künftig Masken getragen werden – dies gilt im Übrigen nicht nur in der Fußgängerzone, sondern in allen Außenbereichen.

Die überarbeitete Corona-Verordnung des Landes legt fest, wo trotz der jüngsten Lockerungen auch weiterhin eine Maske getragen werden muss – zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, im Einzelhandel oder bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen.