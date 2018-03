Entscheidung über ICE-Trasse durch Bamberg steht bevor

In Bamberg zeichnet sich im jahrelangen Ringen um den Ausbau der Bahntrasse durch die Unesco-Welterbe-Stadt eine Lösung ab. Der Stadtrat entscheidet am Dienstag (6. März) über eine Ausbauvariante. Im Vorfeld schnitt eine ebenerdige Durchfahrung in einem unabhängigen Gutachten des Verkehrswissenschaftlichen Instituts Stuttgart (VWI) als bester von sechs möglichen Vorschlägen ab.

„Wir haben als Verwaltung diese Lösung schon lange favorisiert“, sagte Claus Reinhardt vom Baureferat der Stadt. Die Kosten hierfür betragen den Angaben zufolge knapp eine Milliarde Euro, wobei die Stadt etwa 40 Millionen selbst übernehmen müsste.

Auf Platz zwei folgt in dem Gutachten ein Tunnel für einen Teilabschnitt durch die Stadt. Eine Volluntertunnelung mit einem Tiefbahnhof landete bei den Experten hingegen auf dem letzten Platz. Bamberg ist das letzte Nadelöhr auf der Hochgeschwindigkeitstrasse München-Berlin, die im vergangenen Dezember in Betrieb genommen wurde. Die Bauarbeiten in Bamberg sollen im Jahr 2023 beginnen.