Entschärfung einer Fünf-Zentner-Bombe in Nürnberg begonnen

Nach dem Fund einer amerikanischen Fliegerbombe in Nürnberg haben am Vormittag zwei Sprengmeister mit der Entschärfung begonnen. Zuvor hatten 2300 Menschen im Umkreis ihre Wohnungen verlassen müssen, wie die Stadt mitteilte. Teilweise mussten die Menschen in bereitgestellten Unterkünften Unterschlupf suchen, 100 von ihnen in der Meistersingerhalle.

Die 250-Kilogramm-Bombe war am Vortag in einer Baugrube entdeckt worden. Sprengstoff-Experten entschieden, dass die Gegend in einem Radius von 750 Metern vorsichtshalber geräumt werden muss. Ein großes Möbelhaus, das innerhalb liegt, konnte am Morgen zunächst nicht öffnen.

Infoticker der Stadt Nürnberg