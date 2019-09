Entschärfung von Weltkriegsbombe in Nürnberg hat begonnen

In Nürnberg hat die Entschärfung einer Weltkriegsbombe begonnen. 9000 Anwohner mussten dafür am Donnerstag ihre Häuser verlassen. „Alle Bereiche sind geräumt, die Entschärfung hat begonnen“, sagte Feuerwehrsprecher Bastian Richter der Deutschen Presse-Agentur am Abend. Die 450 Kilogramm schwere US-amerikanische Bombe mit 225 Kilogramm Sprengstoff war am Vormittag bei geologischen Sondierungsarbeiten im Nürnberger Knoblauchsland im Norden der Stadt entdeckt worden. Weil der Fundort im Stadtteil Kleinreuth wenige Kilometer vom Nürnberger Flughafen entfernt liegt, könne es während der Entschärfung zu Beeinträchtigungen im Flugverkehr kommen, hieß es.

