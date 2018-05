Entschärfung von Fliegerbombe in Straubing geplant

Bei Bauarbeiten in Straubing ist erneut eine Fliegerbombe gefunden worden. Der Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg sollte am Dienstagabend entschärft werden, wie ein Polizeisprecher sagte. In einem Umkreis von 500 Metern müssten zuvor etwa 2500 Menschen ihre Häuser verlassen. Innerhalb des Radius liegt auch ein Teil der Justizvollzugsanstalt. Die Insassen aus dem betroffenen Trakt sollten für die Dauer des Einsatzes innerhalb des Gebäudes verlegt werden.

Erst in der vorvergangenen Woche war am selben Ort eine 250-Kilo-Bombe entschärft worden. Rund 700 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. Unter den evakuierten Gebäuden waren eine Behinderteneinrichtung und ein Asylbewerberheim.

