Entlaufenes Känguru ist wieder zu Hause

Das kleine Känguru, das vor einer Woche in Cham ausgebüxt war, ist wieder bei seinem Besitzer. Das Tier sei in der Nähe seines Geheges gesichtet und schließlich eingefangen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Rund 40 Anwohner der Dorfgemeinschaft hätten sich nach Angaben des Besitzers an der Fangaktion am Samstag beteiligt, die eine knappe Dreiviertelstunde gedauert habe. Das etwa einen Meter große Wallaby habe seinen Ausflug gut überstanden. Bei der Polizeiinspektion Cham waren viele Hinweise zu dem entlaufenen Känguru eingegangen. Sogar aus dem südöstlichen Landkreis Cham seien Sichtungen des graubraunen Tiers mit hellem Bauch gemeldet worden - das waren nach Angaben der Polizei aber vermutlich Falschmeldungen.