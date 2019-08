Der vom FC Bayern München umworbene Fußball-Nationalspieler Leroy Sané wird noch mindestens ein Spiel für seinen aktuellen Arbeitgeber Manchester City absolvieren. Der 23-Jährige steht in der Startelf des englischen Meisters für die Partie um den Supercup am Sonntag gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Der Außenstürmer wird seit Wochen mit einem Wechsel nach München in Verbindung gebracht, er selbst hat sich bislang dazu aber nicht geäußert.

Twitter-Account Manchester City