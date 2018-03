Engländer Oliver leitet Bayern-Spiel in der Champions League

Der englische Schiedsrichter Michael Oliver leitet am Mittwoch (18.00 Uhr/ZDF und Sky) das Champions-League-Spiel des FC Bayern München bei Besiktas Istanbul. Die Ansetzung des 33-Jährigen gab die Europäische Fußball-Union UEFA am Montag bekannt. Oliver ist erstmals bei einem Spiel der Bayern im Einsatz. Zweimal leitete er schon Partien der deutschen Nationalmannschaft. Am 6. Juni 2017 trennte sich die DFB-Auswahl 1:1 von Dänemark, am 25. März 2015 gab es ein 2:2 gegen Australien.

Nach dem 5:0 im Hinspiel gehen die Münchner das Achtelfinal-Rückspiel mit einem komfortablen Vorsprung an. Den Rekord für die größte Aufholjagd in der Champions League hält der FC Barcelona. Die Katalanen konnten im Vorjahr nach einem 0:4 in Paris noch ein 6:1 feiern. Die Auslosung des Viertelfinales findet am Freitag statt.

