Energie gegen FC Bayern: Große Nachfrage für Pokaltickets

Auf die Tickets für den Pokal-Kracher von Fußball-Regionalligist FC Energie Cottbus gegen den FC Bayern München gibt es einen großen Ansturm. Die Lausitzer berichteten am Montag, dass innerhalb weniger Minuten „mehrere tausend Tickets gebucht“ worden seien. Vor der Kasse am Stadion der Freundschaft gab es lange Schlangen. Einem Bericht der „Lausitzer Rundschau“ zufolge standen die ersten Fans seit 5.00 Uhr morgens an.

Beim Onlineverkauf gab es nach Angaben des Clubs Probleme. So konnten „einige Vorgänge nicht zum Abschluss kommen“, weil zeitgleich auf Tickets zugegriffen wurde. Zunächst können Mitglieder und Dauerkarteninhaber Tickets erwerben, der freie Verkauf beginnt am Montag der kommenden Woche.

Der Drittliga-Absteiger empfängt den deutschen Rekordmeister in der ersten Runde des DFB-Pokals am 12. August. Die Montags-Partie (20.45 Uhr) wird auch live in der ARD übertragen. Es ist die letzte Begegnung der Auftaktrunde.

