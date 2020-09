Endspurt bei Bewerbung um Kulturhauptstadt läuft digital

Von Schwäbische Zeitung und Deutsche Presse-Agentur

Angesichts der steigenden Zahl an Corona-Infektionen in den vergangenen Tagen hat die Stadt München nun reagiert und am Montagmittag neue Kontaktbeschränkungen sowie eine Verschärfung der Maskenpflicht beschlossen. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Krisenstabes der Stadt.

Bezüglich der Kontaktbeschränkungen dürfen sich nach Aussage von Oberbürgermeister Dieter Reiter nur noch fünf Personen oder Mitglieder aus zwei Haushalten treffen.