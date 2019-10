Endlich spätsommerlich: Wochenende warm und sonnig

Nach dem Regen kommt die Sonne: Während die Temperaturen in Bayern zuletzt deutlich unter 20 Grad lagen, soll es am Wochenende spätsommerlich warm werden.

Schon der Freitag wird laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Süden des Freistaats sonnig. Temperaturen bis zu 21 Grad machen den Start ins Wochenende angenehm. Am Samstag und Sonntag steht Ausflügen nichts im Weg: Südlich der Donau ist mit Temperaturen von teilweise bis zu 25 Grad zu rechnen.

In Unterfranken können am Samstag aber noch ein paar Wolken aufziehen und etwas Regen bringen. Am Sonntag bleibt es laut DWD jedoch in ganz Bayern trocken.

Vorhersage fürs Wochenende