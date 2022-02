Empörung über Äußerungen von Bischof Voderholzer

Mehrere Delegierte verurteilten Voderholzers Äußerung scharf. So sagte der Bochumer Theologe Matthias Sellmann: „Ich bin Vater von drei Kindern und ich bin entsetzt, wenn ein Bischof der katholischen Kirche in Deutschland hier in dieser Öffentlichkeit sagt, die aufklärenden Gespräche mit Kindern seien schlimmer als der an sich harmlose sexuelle Missbrauch.“

Voderholzer meldete sich daraufhin noch einmal zu Wort und versicherte, er sei missverstanden worden. Er habe sich die damals verbreitete Auffassung gerade nicht zu eigen machen wollen. „Ich halte die Verharmlosung des sexuellen Missbrauchs für verheerend“, beteuerte er.

Die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und Vorsitzende der Versammlung, Irme Stetter-Karp, sagte: Sie sei froh, dass er wenigstens versucht habe, seine Intention zu erklären. Andernfalls wäre seine Wortmeldung eine „Grenzverletzung dessen, was wir inhaltlich tolerieren wollen“, sagte Stetter-Karp.

© dpa-infocom, dpa:220203-99-965599/3

© dpa-infocom, dpa:220203-99-965599/3