Empfang für Ironman-Weltmeisterin Anne Haug in Bayreuth

Nach ihrem Sieg bei der Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii ehrt die Stadt Bayreuth die Triathletin Anne Haug. Am Donnerstag (14.30 Uhr) empfängt Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (BG) die gebürtige Bayreutherin, wie die Stadt mitteilte. Die 36-Jährige soll sich dort in das Goldene Buch eintragen.

Anne Haug ist die erste deutsche Frau überhaupt, die die legendäre Triathlon-Weltmeisterschaft gewonnen hat. Für 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen benötigte Haug gerade mal 8:40:10 Stunden.

Die Oberfränkin ist seit langem eine der besten deutschen Triathletinnen. Das Rennen am Wochenende war aber erst ihre vierte Teilnahme im Langdistanz-Triathlon. Im vergangenen Jahr erreichte Haug bei der Ironman-Weltmeisterschaft den dritten Platz. Sie trainiert überwiegend in Saarbrücken und startet für den TV Buschhütten in Südwestfalen.

