Eltern stürzen beim Wandern: Bergwacht bringt Kinder ins Tal

Bei einer Familienwanderung sind ein Vater und eine Mutter aus Niedersachsen in den bayerischen Alpen gestürzt und mittelschwer verletzt worden. Der 47-Jährige und die 46-Jährige seien mit ihren beiden Kindern in der Nähe des Königssees unterwegs gewesen, als sie auf einem nassen Steig ausrutschten, sagte ein Sprecher des Bayerischen Roten Kreuzes am Montag. Dabei zogen sich die beiden am Sonntagabend Verletzungen an Kopf und Brustkorb zu, sie wurden mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Die beiden unverletzten Kinder, deren Alter zunächst nicht bekannt war, wurden von vier Bergrettern zu Fuß ins Tal geführt. Von dort aus ging es mit einem Boot der Wasserwacht ans Nordufer des Königssees, wo ein Kriseninterventionsteam die Kinder weiter betreute.

© dpa-infocom, dpa:210802-99-671186/2

Mitteilung BRK