Eltern müssen Krippe auch bei Krankheit des Kindes bezahlen

Eltern müssen die vollen Krippengebühren zahlen - auch wenn das Kind in der Eingewöhnungsphase krank wird. Das hat das Amtsgericht München in einem am Freitag veröffentlichten Urteil entschieden. Ein Münchner Ehepaar hatte sich geweigert, zu zahlen, weil ihr wenige Monate alter Sohn nach ein paar Tagen in der Einrichtung erkrankte. Es ging um insgesamt 3390 Euro.

Das Ehepaar führte nach Gerichtsangaben nicht nur die Erkrankung ihres Sohnes als Grund für die fehlende Zahlungsbereitschaft an. Ihrer Ansicht nach hatte die Krippe bei der Vertragsunterzeichnung falsche Tatsachen vorgespiegelt: Sie sei - entgegen ihren Angaben - nicht auf Kinder unter sechs Monaten ausgelegt gewesen. Man habe beispielsweise „den Sohn nicht zu seinem Schutz etwa durch eine Art Laufstall von den anderen Kindern abgeschirmt“, hieß es in der Gerichtsmitteilung.

Das Gericht gab der Krippe Recht. Die Eltern hätten damit rechnen müssen, dass ihr Kind während der Eingewöhnung krank werden kann. „Dies ist logisch und allgemein bekannt“, hieß es in der Urteilsbegründung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.