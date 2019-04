Elmar Wepper feiert 75. Geburtstag alleine mit seiner Frau

Seinen 75. Geburtstag am Dienstag feiert Schauspieler Elmar Wepper („Kirschblüten - Hanami“) im kleinsten Kreis. Gemeinsam mit seiner Frau Anita Schlierf wolle er sich in Portugal ein paar schöne Tage machen, sagte Wepper der „Augsburger Allgemeinen“ (Montag). „Die letzten runden und halbrunden Geburtstage, also den 60., 65. und 70. habe ich im erweiterten Freundeskreis gefeiert. Diesmal haben meine Frau und ich gesagt: Wir machen das nur zu zweit“, sagte Wepper. Große Wünsche hat der Schauspieler zu seinem Geburtstag nicht. „Ich bin glücklich verheiratet, habe einen Sohn, der mich gerade zum zweiten Mal zum Opa gemacht hat. Das gibt dem Dasein eine gewisse Sinnträchtigkeit.“