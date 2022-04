Ellbogen-Treffer: Goretzka erleidet „kleinen Cut“ im Gesicht

Leon Goretzka hat sich im Champions-League-Spiel des FC Bayern München beim FC Villarreal „einen kleinen Cut“ am Auge zugezogen. Das berichtete Trainer Julian Nagelsmann. Beim 0:1 der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwochabend verletzte sich der Fußball-Nationalspieler bei einem Kopfball in der Nachspielzeit.

Villarreals Abwehrspieler Pau Torres traf Goretzka mit dem Ellbogen voll im Gesicht. Nagelsmann sprach von einem brutalen Einsatz mit dem Arm, mochte die Aktion aber nicht als „glasklaren Elfmeter“ bewerten. Goretzka habe ein blaues Auge, sagte er in der Pressekonferenz nach der Partie.

Der Mittelfeldspieler wollte nach einer Behandlung am Spielfeldrand sogar noch einmal aufs Spielfeld zurückeilen. Da hatte Nagelsmann aber schon Marc Roca für Goretzka eingewechselt, weil er offenbar in den Schlusssekunden nicht warten und vorübergehend mit zehn Mann auf dem Platz stehen wollte. Goretzka dürfte wegen der Blessur nicht ausfallen.

