Elfjähriger Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein elf Jahre alter Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto im Kreis Neustadt schwer verletzt worden. Das Kind war am Freitagabend auf seinem Mountainbike zwischen Vohenstrauß und Leuchtenberg unterwegs und wollte eine Straße überqueren, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Junge ein Auto übersehen, der Fahrer konnte nicht mehr bremsen oder ausweichen und erfasste das Kind. Der Elfjährige wurde durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 52 Jahre alte Autofahrer wurde ebenfalls verletzt und in eine Klinik gebracht.