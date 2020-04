Elfjähriger mit Auto unterwegs: Vater sitzt daneben

Bei einer Verkehrskontrolle in Aschaffenburg wurde ein Elfjähriger am Steuer aufgegriffen - sein Vater saß auf dem Beifahrersitz. Wie eine Sprecherin der Polizei sagte, gab der Mann bei der Kontrolle am Sonntagabend an, mit seinem Sohn Fahrübungen durchgeführt zu haben, um ihn schon mal fürs Autofahren fit zu machen. Der 43 Jahre alte Vater muss nun mit einem Strafverfahren rechnen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe auch der Elfjährige eine Anzeige wegen Fahrens ohne Erlaubnis bekommen, die aufgrund seines Alters aber fallen gelassen werde.