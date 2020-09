Elf Fußballsprüche des Jahres 2020 stehen fest

Die Vollsperrung des Virngrundtunnels auf der A7 hat in Ellwangen am Samstag zu kilometerlangen Staus geführt. Auf der Schönenbergstraße, am Ziegelberg und in der Dinkelsbühler Straße ging zeitweise gar nichts mehr. Der Verkehr staute sich am Nachmittag bis nach Neunheim.

Am Virngrundtunnel wird an diesem Wochenende nach 16-monatiger Bauzeit die Sanierung abgeschlossen. Wegen Markierungsarbeiten ist der Tunnel aber noch bis Sonntag 9 Uhr für den Verkehr voll gesperrt.