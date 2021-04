Elektroschrott-Container klemmt Fuß von Frau ein

Beim Entsorgen von Elektroschrott hat sich eine Frau in Unterfranken schwer verletzt. Ihr Fuß wurde von einem Metallcontainer eingeklemmt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Mitarbeiter der Mülldeponie in Karlstadt (Landkreis Main-Spessart) wollte am Montag zeitgleich mit einem Baggerarm den Inhalt des Containers von der anderen Seite aus zusammendrücken. Dadurch bewegte sich der Container und quetschte den Fuß der Frau zwischen Container und Bordstein ein. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik.

