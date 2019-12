Eishockey-Vizemeister München verliert in Stockholm

Der EHC Red Bull München hat in der Champions Hockey League in Schweden klar verloren und steht damit vor dem Aus im Viertelfinale. Der deutsche Vizemeister verlor das Hinspiel der Runde der besten acht am Dienstag bei Djurgården Stockholm mit 1:5 (1:2, 0:2, 0:1). Im zweiten Duell in einer Woche in München muss der Tabellenführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) damit vier Tore aufholen, um im wichtigsten kontinentalen Eishockey-Clubwettbewerb die Chance auf den Titel zu wahren. In der Vorsaison war die Mannschaft von Cheftrainer Don Jackson noch bis in das Finale vorgedrungen.

In einem ausgeglichenen ersten Drittel hatte Münchens Jason Jaffray, der erst am Wochenende nach mehr als einjähriger Verletzungspause zurückgekehrt war, das zwischenzeitliche 1:1 (9. Minute) erzielt. Das Remis aber hatte nur 20 Sekunden Bestand. Dann gingen die Schweden vor 1796 Zuschauern in der Hovet Arena der schwedischen Hauptstadt wieder in Front und schraubten das Resultat in die Höhe.

Die Tore für die Hausherren schossen Patrik Berglund (7.), Gustav Possler (10.), Kalle Östman (31.), Tom Nilsson (35.) und Anton Hedman (56.). München nahm nach zwei Dritteln Torhüter Kevin Reich vom Eis, doch auch Youngster Daniel Fießinger blieb nicht unbezwungen.

Der EHC ist der letzte deutsche Vertreter in der Champions League, nachdem Meister Adler Mannheim und die Augsburger Panther im Achtelfinale ausgeschieden waren.

