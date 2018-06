Eishockey-Verteidiger Picard wechselt nach Ingolstadt

- Einen Tag nach der 3:4-Niederlage bei den Hamburg Freezers in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) hat der ERC Ingolstadt einen neuen Verteidiger verpflichtet. Der Kanadier Alexandre Picard, zuletzt Probespieler beim Schweizer Topclub HC Fribourg-Gottéron, wechselt zu den Oberbayern. In seiner Laufbahn hat Picard nach Angaben seines neuen Vereins auch schon 253 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL bestritten.

„Ich hatte mehrere Angebote aus der DEL, aber der ERC ist die perfekte Option für mich“, erklärte der 29-Jährige am Mittwoch in einer Mitteilung der Ingolstädter. Schon am Sonntag gegen die Eisbären Berlin sei ein Einsatz wahrscheinlich, hieß es.

ERC-Mitteilung